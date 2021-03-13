Отец Сергий подарил Сосновоборскому дому культуры икону святого Александра Невского

20:07, 13 марта 2021, ПАИ

В честь памяти Святого Александра Невского по всей России построено множество храмов, есть такой храм и в Сосновом Бору, сообщает газета «Призыв».

В посёлке состоялась встреча, посвящённая 800-летию со дня рождения Александра Невского. Сначала участники мероприятия переместились в зрительный зал дома культуры, где сотрудники и гости воспевали в стихах великого полководца.

Во время встречи Отец Сергий преподнёс в дар Сосновоборскому дому культуры икону святого Александра Невского, а Сосновоборской библиотеке книгу «Не в силе бог, а в правде».