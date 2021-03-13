0
20:54
Более 148 миллионов свежих цветов из 26 стран мира прибыли через российско-латвийскую границу в Псковской области
20:07
Отец Сергий подарил Сосновоборскому дому культуры икону святого Александра Невского
19:41
На дороге Остров-Гривы произошло ДТП, среди трех пострадавших один ребенок
18:50
Вместо российского гимна на Олимпийских играх может заиграть марш «Прощание славянки»
18:30
Ряды «Юнармии» пополнились юными великолучанами
17:34
До +7 градусов и мокрый снег с дождём обещают псковичам 14 марта
16:43
Николай Валуев в Пскове (ВИДЕО)
Еще новости
Общество

Отец Сергий подарил Сосновоборскому дому культуры икону святого Александра Невского

В честь памяти Святого Александра Невского по всей России построено множество храмов, есть такой храм и в Сосновом Бору, сообщает газета «Призыв».
В посёлке состоялась встреча, посвящённая 800-летию со дня рождения Александра Невского. Сначала участники мероприятия переместились в зрительный зал дома культуры, где сотрудники и гости воспевали в стихах великого полководца.

Во время встречи Отец Сергий преподнёс в дар Сосновоборскому дому культуры икону святого Александра Невского, а Сосновоборской библиотеке книгу «Не в силе бог, а в правде».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Лучшая начинка для блинов?

Проголосовать >>>

Более 148 миллионов свежих цветов из 26 стран мира прибыли через российско-латвийскую границу в Псковской области
13 марта 2021
Более 148 миллионов свежих цветов из 26 стран мира прибыли через российско-латвийскую границу в Псковской области
Отец Сергий подарил Сосновоборскому дому культуры икону святого Александра Невского
13 марта 2021
Отец Сергий подарил Сосновоборскому дому культуры икону святого Александра Невского
На дороге Остров-Гривы произошло ДТП, среди трех пострадавших один ребенок
13 марта 2021
На дороге Остров-Гривы произошло ДТП, среди трех пострадавших один ребенок
Вместо российского гимна на Олимпийских играх может заиграть марш «Прощание славянки»
13 марта 2021
Вместо российского гимна на Олимпийских играх может заиграть марш «Прощание славянки»
Ряды «Юнармии» пополнились юными великолучанами
13 марта 2021
Ряды «Юнармии» пополнились юными великолучанами
До +7 градусов и мокрый снег с дождём обещают псковичам 14 марта
13 марта 2021
До +7 градусов и мокрый снег с дождём обещают псковичам 14 марта
Николай Валуев в Пскове (ВИДЕО)
13 марта 2021
Николай Валуев в Пскове (ВИДЕО)
В Пскове мужчина с ребёнком проехал по тонкому льду реки на велосипеде
13 марта 2021
В Пскове мужчина с ребёнком проехал по тонкому льду реки на велосипеде

Идет загрузка...