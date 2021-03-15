Среднюю зарплату в 40 тысяч рублей предлагают работодатели в Псковской области

09:31, 15 марта 2021, ПАИ

Среднюю зарплату в 40 тысяч рублей предлагают работодатели в Псковской области. Такие данные за февраль приводит hh.ru. Этот показатель на 17% ниже среднероссийского.

За февраль количество вакансий в Псковской области уменьшилось на 2%. Однако по сравнению с февральскими данными 2020 года прирост числа вакансий за последний месяц составил почти 30%.

Сфера продаж лидирует по доле спроса на работников в регионе – каждая пятая вакансия. Чаще всего ищут: менеджеров по продажам и работе с клиентами, продавцов-кассиров, консультантов, специалистов в интернет-магазины, телемаркетологов.

На втором месте по числу вакансий производственная сфера. Здесь требуются работники металлургии, инженеры различных направлений, начальники цехов, технологи, операторы технологических линий, специалисты по проверке качества продукции, наладчики, конструкторы.

Начинающие специалисты и студенты – на третьем месте по доле спроса в области. Почти 12% работодателей готовы нанять специалиста без опыта работы и обучить его необходимым навыкам.

Востребованы в Псковской области представители рабочего персонала. Несмотря на то что в феврале эта сфера занимает четвертую по величине долю от общего числа всех вакансий, однако по сравнению с прошлым месяцем количество предложений о работе для рабочего персонала уменьшилось почти на четверть.