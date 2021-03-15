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Общество

Псковичам рассказали, кто должен вывозить ветки деревьев и кустарников

Кто должен вывозить ветки деревьев и кустарников, рассказали псковичам. Ветки регулярно складируются у контейнеров для ТКО либо в отсеках для крупногабаритных отходов, либо рядом с контейнерными площадками и лежат там неделями, сообщили в пресс-службе «Экопрома».

Мелкие и средние ветки зачастую опускают в контейнеры. Кроме того, выявляются адреса, где сошедший снежный покров открывает нелицеприятную картину накоплений растительных отходов, образованных несколько месяцев назад.

Подобная ситуация характерна не только для частного сектора, но и для территорий многоквартирных домов. Это является нарушением правил благоустройства, а также экологических и санитарно-эпидемиологических требований. Уведомления о выявленных местах складирования отходов, не относящихся к ТКО, регоператор направляет в адрес органов местного самоуправления, на чьих территориях обнаружено данное накопление, а также в контрольные и надзорные органы.

В зоне ответственности регионального оператора находится вывоз твердых коммунальных отходов, к которым относится мусор, образующийся в жилых помещениях, а также товары, утратившие свои потребительские свойства. ТКО являются и крупногабаритные отходы, например, мебель, бытовая техника, сантехника. Отходы этих видов разрешено складировать в контейнеры и на контейнерных площадках. Сбор и транспортирование веток деревьев, кустарников, строительного и иного мусора, не относящегося к ТКО, не входит в полномочия регоператора.

Вывоз растительных отходов, образованных при уходе за древесно-кустарниковыми посадками, и строительного мусора на территории Псковской области осуществляется в рамках отдельных договоров с региональным оператором по обращению с ТКО, либо с другими организациями, имеющими лицензию на транспортировку и захоронение отходов. 

Заключать договор с регоператором следует собственникам контейнерных площадок, либо организациям, в зоне ответственности которых находятся места накопления (управляющие компании). 

Оформить договор с «Экопромом» можно в режиме онлайн. Заявления принимаются по электронной почте ro_pskov@mehuborka.ru. Вопросы можно задать по телефонам: 8 (8112) 20-19-21 (Псков), 8 (81153) 6-94-28 (Великие Луки). 

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