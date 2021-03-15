0
18:20
Не удивляйтесь, если рэп Моргенштерна окажется о кредитах и ипотеке
18:11
Призыв Родины. Мнения псковичей по вопросу воинской повинности
17:41
Фоторепортаж: Октябрьский проспект ремонтируют в Пскове
17:11
Во время ремонта Октябрьский проспект в Пскове полностью перекрывать не будут
17:05
ЦУР – важнейший канал коммуникации между обществом и властью — Александр Малькевич
16:50
Защита прав потребителей – ПАИ-live с Ольгой Кольцовой
16:34
Более 158 млн рублей выделено Псковской области по проекту «Формирование комфортной городской среды»
Еще новости
Общество

Более 158 млн рублей выделено Псковской области по проекту «Формирование комфортной городской среды»

Более 158 млн рублей выделено Псковской области в этом году по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё». Об этом сообщил председатель комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергей Грахов в эфире ПАИ-live 15 марта.

По словам Сергея Грахова, на эти средства будет реализовано 69 проектов – благоустроят 53 общественные территории и 16 дворовых.

«Все муниципалитеты участвуют в этом проекте, где-то больше денег, где-то чуть меньше. В основном, это, конечно, зависит от численности населения, но мы стараемся ещё учитывать и критерий активности районных администраций, как они работают с населением. То есть мы тоже вводим эти поправочные коэффициенты, чтобы максимально мотивировать районные администрации учитывать мнение людей», – отметил спикер.

Голосование, на котором будут определяться территории благоустройства в муниципалитетах Псковской области на 2022 год, стартует 26 апреля и завершится 30 мая.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Лучшая начинка для блинов?

Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • ПАИ-livе
В Псковской области увеличилось количество жалоб потребителей в сфере дистанционной торговли Проверить подлинность товара псковичи могут с помощью мобильного приложения Ольга Кольцова: Псковичей не беспокоит проблема пластика и экологии Защита прав потребителей – ПАИ-live с Ольгой Кольцовой В Псковской области уже заключили 40% контрактов по проектам благоустройства на 2021 год Более 158 млн рублей выделено Псковской области по проекту «Формирование комфортной городской среды» Грахов: Главы муниципалитетов бьются, чтобы привлечь средства проекта «Формирование комфортной городской среды» О нововведении при выборе проектов благоустройства общественных территорий рассказал Сергей Грахов Грахов: Парк на проспекте Энтузиастов – один из наиболее ярких примеров участия псковичей в формировании комфортной городской среды Сергей Грахов: Псковская область успешно участвует в федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды»
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Не удивляйтесь, если рэп Моргенштерна окажется о кредитах и ипотеке
15 марта 2021
Не удивляйтесь, если рэп Моргенштерна окажется о кредитах и ипотеке
Фоторепортаж: Октябрьский проспект ремонтируют в Пскове
15 марта 2021
Фоторепортаж: Октябрьский проспект ремонтируют в Пскове
Во время ремонта Октябрьский проспект в Пскове полностью перекрывать не будут
15 марта 2021
Во время ремонта Октябрьский проспект в Пскове полностью перекрывать не будут
ЦУР – важнейший канал коммуникации между обществом и властью — Александр Малькевич
15 марта 2021
ЦУР – важнейший канал коммуникации между обществом и властью — Александр Малькевич
Защита прав потребителей – ПАИ-live с Ольгой Кольцовой
15 марта 2021
Защита прав потребителей – ПАИ-live с Ольгой Кольцовой
Более 158 млн рублей выделено Псковской области по проекту «Формирование комфортной городской среды»
15 марта 2021
Более 158 млн рублей выделено Псковской области по проекту «Формирование комфортной городской среды»
О нововведении при выборе проектов благоустройства общественных территорий рассказал Сергей Грахов
15 марта 2021
О нововведении при выборе проектов благоустройства общественных территорий рассказал Сергей Грахов
Голосуй за благоустройство – ПАИ-live с Сергеем Граховым
15 марта 2021
Голосуй за благоустройство – ПАИ-live с Сергеем Граховым

Идет загрузка...