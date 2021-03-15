Более 158 млн рублей выделено Псковской области по проекту «Формирование комфортной городской среды»

16:34, 15 марта 2021, ПАИ

Более 158 млн рублей выделено Псковской области в этом году по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё». Об этом сообщил председатель комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергей Грахов в эфире ПАИ-live 15 марта.

По словам Сергея Грахова, на эти средства будет реализовано 69 проектов – благоустроят 53 общественные территории и 16 дворовых.

«Все муниципалитеты участвуют в этом проекте, где-то больше денег, где-то чуть меньше. В основном, это, конечно, зависит от численности населения, но мы стараемся ещё учитывать и критерий активности районных администраций, как они работают с населением. То есть мы тоже вводим эти поправочные коэффициенты, чтобы максимально мотивировать районные администрации учитывать мнение людей», – отметил спикер.

Голосование, на котором будут определяться территории благоустройства в муниципалитетах Псковской области на 2022 год, стартует 26 апреля и завершится 30 мая.