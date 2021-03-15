Голосуй за благоустройство – ПАИ-live с Сергеем Граховым

15:00, 15 марта 2021, ПАИ

В апреле стартует голосование за выбор территорий благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Эти территории будут благоустроены в 2022 году.

С этого года все территории благоустройства в рамках проекта, по указанию Минстроя, должны будут проходить процесс народного голосования.

О том, как это будет происходить, каким образом будут выявлять накрутки, сколько территорий по проекту будет благоустроено в муниципалитетах региона в 2021 году, кто побежал впереди паровоза, рассказал председатель комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергей Грахов в эфире ПАИ-live 15 марта.