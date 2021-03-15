В Псковской области уже заключили 40% контрактов по проектам благоустройства на 2021 год

16:44, 15 марта 2021, ПАИ

В Псковской области уже заключили 40 % контрактов по проектам благоустройства на 2021 год в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё». Об этом сообщил председатель комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергей Грахов в эфире ПАИ-live 15 марта.

«У нас уже фактически все конкурсы объявлены, уже процентов на 40 состоялось конкурсов, остальные конкурсы должны состояться до конца марта», – отметил Сергей Грахов.

Также спикер подчеркнул, что голосование, на котором будут определяться территории благоустройства в муниципалитетах Псковской области на следующий, 2022 год, стартует 26 апреля и завершится 30 мая.