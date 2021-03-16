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Псковский депутат Госдумы зарегистрировался в TikTok
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Общество

Псковский депутат Госдумы зарегистрировался в TikTok

Депутат Государственной думы от Псковской области, секретарь Псковского регионального отделения «Единой России» Александр Козловский зарегистрировался в социальной сети TikTok, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе паламентария.

Первым контентом политика стали четыре видеоролика с субботнего визита боксера и политика Николая Валуева в Псковскую область.

Александр Козловский является активным пользователем соцсетей. На сегодняшний день его аккаунты есть в Instagram, VK, Facebook и Twitter. Суммарное число подписчиков составляет более 11 тысяч человек.

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