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Общество

За систематическое пьянство за рулём могут увеличить наказание

Максимальный срок за систематическое вождение в нетрезвом виде планируют увеличить в России с двух до трех лет, пишет газета «Коммерсант».

Такие поправки к УК РФ уже одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности. По данным газеты, в МВД изменения объясняют тем, что существующие сейчас санкции не дают эффекта, люди садятся пьяными за руль даже после судимости за это. «Максимальный срок лишения свободы для водителей, систематически управляющих автомобилем в нетрезвом виде, будет увеличен с двух до трех лет», - говорится в сообщении.

Текст изменений в УК РФ разработало МВД по поручению вице-премьера Юрия Борисова, пишет «Коммерсант». Изменения корректируют статью 264.1 УК РФ, устанавливающую санкции для водителей, которые ранее уже были наказаны за пьяное вождение в рамках КоАП. Если гражданин в течение года будет снова пойман на том же нарушении, он становится преступником.

«Суд может назначить штраф 100–300 тысяч рублей, лишение свободы на срок до двух лет и другие виды наказаний. Для тех, кто ранее был судим по статье 264.1 УК, МВД предлагает еще более жесткие санкции. Речь идет о штрафе до 500 тысяч рублей, исправительных работах на срок до двух лет, принудительных работах на срок до трех лет, лишении свободы на срок до трех лет», - подчеркивается в сообщении.
 

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