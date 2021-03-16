В военные вузы Росгвардии могут поступить псковичи
Управление Росгвардии по Псковской области проводит отбор кандидатов для поступления в военные образовательные организации высшего профессионального образования войск национальной гвардии Российской Федерации. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.
Отбор проходит в следующие вузы:
- Саратовский военный ордена Жукова Краснознаменный институт войск национальной гвардии Российской Федерации;
- Санкт Петербургский военный институт войск национальной гвардии Российской Федерации;
- Пермский военный институт войск национальной гвардии Российской Федерации;
- Новосибирский военный институт имени генерала армии И.К. Яковлева войск национальной гвардии Российской Федерации.
Дополнительная информация на сайтах образовательных учреждений и по телефонам: 8-911-366-21-41, 8-906-223-65-00.