В военные вузы Росгвардии могут поступить псковичи

09:21, 16 марта 2021, ПАИ

Управление Росгвардии по Псковской области проводит отбор кандидатов для поступления в военные образовательные организации высшего профессионального образования войск национальной гвардии Российской Федерации. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Отбор проходит в следующие вузы:

Саратовский военный ордена Жукова Краснознаменный институт войск национальной гвардии Российской Федерации;

Санкт Петербургский военный институт войск национальной гвардии Российской Федерации;

Пермский военный институт войск национальной гвардии Российской Федерации;

Новосибирский военный институт имени генерала армии И.К. Яковлева войск национальной гвардии Российской Федерации.

Дополнительная информация на сайтах образовательных учреждений и по телефонам: 8-911-366-21-41, 8-906-223-65-00.