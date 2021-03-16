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Общество

Стань волонтёром, поддержи голосование за благоустройство – ПАИ-live с Михаилом Васильевым

Руководитель регионального ресурсного центра поддержки добровольчества Псковской области Михаил Васильев стал гостем ПАИ-live 16 марта.

Общероссийская платформа голосования за объекты благоустройства – проект, реализованный на стыке федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда» и ведомственного проекта Минстроя России «Умный город». Его основная задача – преобразить вид российских городов, сделать их комфортнее для жителей и тем самым дать новый импульс развитию муниципалитетов на всей территории страны.

Голосование за список первоочередных территорий для благоустройства пройдёт во всех регионах с 26 апреля по 30 мая. В нём может принять участие каждый гражданин России старше 14 лет, отдав свой голос за одну из предложенных территорий или же за дизайн-проект уже отобранного пространства. Это могут быть парки, набережные, скверы, улицы, площади и другие общественные территории. Объекты, которые наберут наибольшее число голосов, попадут в адресный перечень территорий для благоустройства на следующий год.

В эфире ПАИ-live Михаил Васильев рассказал, как волонтёры Псковской области помогут определить первоочередные объекты благоустройства, сколько волонтёров уже прошли регистрацию для участия в общероссийском голосовании за объекты благоустройства общественных пространств в регионе, что именно будут делать псковские волонтёры при реализации этого проекта.

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