Как стать волонтером программы «Формирование комфортной городской среды»

10:30, 16 марта 2021, ПАИ

Руководитель регионального ресурсного центра поддержки добровольчества Псковской области Михаил Васильев в эфире ПАИ-live рассказал, как можно стать волонтёром программы «Формирование комфортной городской среды».

По его словам, на сайте dobro.ru создано мероприятие «Формирование комфортной городской среды, город Псков», где можно оставить заявку на волонтёрство. Кандидату должно быть больше 18 лет.

Михаил Васильев отметил, что тем псковичам, кто придёт голосовать за благоустраиваемую территорию в Пскове в центр и не зарегистрирован на «Госуслугах», при себе нужно иметь паспорт. После того как заявка будет принята, её нужно будет верифицировать в МФЦ. Сразу проголосовать не получится.

Кроме того, гость эфира рассказал, что основной функционал волонтёров – работать на точках. Первая точка будет в центре добровольчества и в некоторых случаях в многофункциональных центрах в муниципалитетах.

«Мы приглашаем всех в наш центр добровольчества, потому что там есть возможности бесперебойного интернета и техническая возможность с точки зрения технических средств – компьютер, планшет. Конечно же, если будут случаи, когда пожилой человек позвонит и изъявит желание проголосовать, но у него нет возможности добраться, мы будем рассматривать такой вариант, но это скорее исключение. У нас не так много транспорта. По телефону любую консультационную, информационную поддержку мы окажем. Пошагово объясним, расскажем, чтобы человек проголосовал за конкретный объект, который ему понравится», - сказал Васильев.

Общероссийская платформа голосования за объекты благоустройства – проект, реализованный на стыке федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда» и ведомственного проекта Минстроя России «Умный город». Его основная задача – преобразить вид российских городов, сделать их комфортнее для жителей и тем самым дать новый импульс развитию муниципалитетов на всей территории страны.

Голосование за список первоочередных территорий для благоустройства пройдёт во всех регионах с 26 апреля по 30 мая. В нём может принять участие каждый гражданин России старше 14 лет, отдав свой голос за одну из предложенных территорий или же за дизайн-проект уже отобранного пространства. Это могут быть парки, набережные, скверы, улицы, площади и другие общественные территории. Объекты, которые наберут наибольшее число голосов, попадут в адресный перечень территорий для благоустройства на следующий год.