Михаил Васильев: Электронное голосование – это удобно

10:34, 16 марта 2021, ПАИ

Электронное голосование – это удобно, заявил руководитель регионального ресурсного центра поддержки добровольчества Псковской области Михаил Васильев в эфире проекта ПАИ-live 16 марта.

«Цифровизация – это тренд, у нас есть проекты и электронного голосования в избирательных кампаниях, по ряду регионов были такие пилотные проекты», – рассказал Михаил Васильев, отметив, что это удобно и просто с точки зрения информирования населения и логистики.

Также спикер подчеркнул, что для жителей отдаленных районов добираться до пункта голосования может быть сложно.

Голосование за список первоочередных территорий для благоустройства пройдёт на общероссийской платформе с 26 апреля по 30 мая. Объекты, которые наберут наибольшее число голосов, попадут в адресный перечень территорий для благоустройства на следующий год.

«Я пойду по всем шагам и выберу объект благоустройства, который мне хочется, чтобы он появился у нас в муниципалитете», – подчеркнул Васильев.