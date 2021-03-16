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Общество

Роскомнадзор пригрозил заблокировать Twitter через месяц

Роскомнадзор заблокирует Twitter в России через месяц, если сервис не удалит запрещённую информацию, сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

10 марта Роскомнадзор замедлил на территории России трафик сервиса микроблогов Twitter, поскольку компания систематически не исполняла требований по удалению контента, запрещённого в России.

Через два дня в Роскомнадзоре заявили, что готовы к диалогу с Twitter, однако, по словам ведомства, представители социальной сети пока не выходили на контакт с ними.

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