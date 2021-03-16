Губернатор Псковской области Михаил Ведерников вручил награды сотрудникам Главного управления МЧС

18:48, 16 марта 2021, ПАИ

Сегодня, 16 марта, состоялось торжественное мероприятие, в ходе которого губернатор Псковской области Михаил Ведерников наградил сотрудников Главного управления МЧС России по Псковской области, которые участвовали в ликвидации последствий прохождения комплекса неблагоприятных погодных явлений в начале января 2021 года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в ГУ МЧС России по Псковской области.

В приветственном слове Михаил Ведерников отметил, что в начале года регион столкнулся с непростым испытанием – с тремя ударами стихии: циклоном «Грета», ледяным дождем и снежным циклоном. В результате на территории ряда муниципалитетов области произошли массовые повреждения и отключения линий электропередачи. Для восстановления энергоснабжения было направлено большое количество специалистов и техники. Силы Главного управления МЧС России по Псковской области также были привлечены к ликвидации последствий разгула стихии.

«Сотрудники Главного управления МЧС со всеми вызовами справились своими силами, и никакая поддержка из других регионов, федерального центра не потребовалась. Это говорит о вашем профессионализме, готовности работать с максимальной самоотдачей, чтобы в короткие сроки решать все возникшие проблемы», – заключил Михаил Юрьевич. Он отметил, что такая самоотверженная работа не остаётся без внимания на федеральном уровне – в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

Губернатор от лица жителей региона поблагодарил сотрудников МЧС за нелёгкий труд и вручил начальнику управления гражданской защиты – заместителю начальника Главного управления Андрею Бардинову почётную грамоту губернатора, а сотрудникам – благодарственные письма администрации Псковской области.

Начальник Главного управления МЧС России по Псковской области генерал-майор внутренней службы Валерий Филимонов в ответном слове поблагодарил Михаила Ведерникова за всестороннюю поддержку управления и высокую оценку труда его сотрудников. «Ежегодно приобретается новая техника, которая поступает в районы области: автомобили для аварийно-спасательной службы, катера на воздушной подушке и иная техника», – отметил начальник главного управления.

По словам Валерия Филимонова, не остаются без внимания и объекты капитального строительства: уже определена подрядная организация, которая займётся постройкой административного здания Центра управления в кризисных ситуациях. Подготовительные работы на строительной площадке уже началась, сегодня с подрядчиком будет заключён контракт.

Затем Михаил Ведерников и Валерий Филимонов осмотрели новую технику, которая поступила в управление в конце 2020 года. Это три пожарных автомобиля, пять автомобилей повышенной проходимости, автомобиль оперативной группы. Большое внимание главы региона привлёк мобильный узел связи на базе автомобиля КамАЗ. Этот образец современной техники предназначен для автономной работы в зоне ЧС и может обеспечивать оперативную группу всеми видами связи, в том числе и через спутник. По итогам осмотра губернатор Михаил Ведерников высоко оценил оснащённость главного управления новой техникой.

Договорённость о дополнительном доукомплектовании ведомства автомобильной техникой достигнута в ходе рабочей встречи главы региона с руководством Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.