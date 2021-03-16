Желающие привиться от COVID-19 могут это сделать в Усвятском филиале больницы

22:55, 16 марта 2021, ПАИ

В Усвятской больнице заработал прививочный пункт, туда поступила комбинированная векторная вакцина «Гам-Ковид-Вак» для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой SARS-CoV-2. Об этом пишет газета «Новая жизнь».

Теперь для того, чтобы сделать прививку от коронавируса, не нужно выкраивать время в рабочем графике, достаточно прийти либо позвонить в регистратуру Усвятской поликлиники и записаться на вакцинацию.

Первая партия вакцины, маркетинговое название которой «Спутник V», вводится в два этапа. Для этого в районную больницу поступило сто доз: пятьдесят для первого укола и столько же для второго. Для полной защиты пациенту необходимо сделать два укола с интервалом 21 день. Первый этап запускает иммунный ответ, второй его усиливает.

Первая пятёрка жителей района пришла на прививку в Усвятскую больницу во вторник 9 марта. Для вакцинации необходимо набрать не менее пяти человек, именно столько доз в одном флаконе. То есть в один день могут сделать прививку пяти, десяти и даже двадцати желающим.

Всё начинается с заполнения опросника, где нужно указать свои данные, наличие или отсутствие хронических заболеваний, какие лекарства принимали за месяц до вакцинации. Затем вас примет и осмотрит врач и направит вас дальше, в прививочный кабинет. Или же не направит, если у вас будут серьёзные противопоказания, такие как, например, аллергия на куриный белок, хронические заболевания в стадии обострения. Полный перечень противопоказаний указан в специальной памятке, которую вам выдадут.

В прививочном кабинете медсёстры кабинетов врачей общей практики сделают вам укол в плечо.

Ещё полчаса после того, как сделали укол, вакцинированные находятся в больнице под наблюдением медиков. Это делается для того, чтобы убедиться, что немедленной острой реакции на неё не последует.

Через двадцать один день они придут сюда, чтобы получить вторую дозу вакцины.

Алёна Ходченкова