0
23:30
В Пскове прошёл рейд по проверке масочного режима в общественном транспорте
22:59
О городской среде, цифровизации и волонтёрах – в интервью с Михаилом Васильевым
22:39
Всё о голосовании за объекты благоустройства в Псковской области – в интервью с Сергеем Граховым
21:49
За россиянами будут следить по передвижениям их автомобилей
20:41
Из первых уст: радиостанция «Седьмое небо» поговорила с псковичом, спасшим провалившихся под лёд детей
20:22
Грани разумного. Псковичи против цензуры в интернете
19:41
В Госдуме не прошёл законопроект, разрешающий усыпление животных
Еще новости
Общество

Детский хоккейный тренер получил два года тюрьмы за смерть подопечного

Вячеслава Курочкина суд приговорил к двум годам. Фото ХК Дмитров

Детский хоккейный тренер Вячеслав Курочкин приговорен к двум годам колонии общего режима. Об этом сообщила Lenta.ru.

В ходе судебного разбирательства специалист был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека»).

Инцидент с участием Курочкина произошел 18 марта 2016 года. В конце тренировки детской хоккейной команды спортсмены начали собирать шайбы. Один из них подбросил снаряд, который случайно попал в шею восьмилетнему ребенку. .

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Лучшая начинка для блинов?

Проголосовать >>>

В Пскове прошёл рейд по проверке масочного режима в общественном транспорте
16 марта 2021
В Пскове прошёл рейд по проверке масочного режима в общественном транспорте
За россиянами будут следить по передвижениям их автомобилей
16 марта 2021
За россиянами будут следить по передвижениям их автомобилей
Из первых уст: радиостанция «Седьмое небо» поговорила с псковичом, спасшим провалившихся под лёд детей
16 марта 2021
Из первых уст: радиостанция «Седьмое небо» поговорила с псковичом, спасшим провалившихся под лёд детей
Грани разумного. Псковичи против цензуры в интернете
16 марта 2021
Грани разумного. Псковичи против цензуры в интернете
В Госдуме не прошёл законопроект, разрешающий усыпление животных
16 марта 2021
В Госдуме не прошёл законопроект, разрешающий усыпление животных
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников вручил награды сотрудникам Главного управления МЧС
16 марта 2021
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников вручил награды сотрудникам Главного управления МЧС
Телефон во время движения дополнительный отвлекающий момент для водителя
16 марта 2021
Телефон во время движения дополнительный отвлекающий момент для водителя
Единственную в мире лабораторию по производству природного кокаина выявили в Псковской области
16 марта 2021
Единственную в мире лабораторию по производству природного кокаина выявили в Псковской области

Идет загрузка...