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Общество

Новый порядок переименования улиц предлагают утвердить в Пскове

Новый порядок переименования улиц предлагают утвердить в Пскове. Этот вопрос рассматривался  на комитете по социальным вопросам, молодежной политике и туризму Псковской городской Думы, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

С инициативой по организации процесса присвоения названий улиц, муниципальных учреждений и памятников выступил заместитель главы города Пскова Александр Баев. Он предложил рассмотрение вопросов, связанных с переименованием исторически сложившихся названий улиц, площадей, скверов Пскова, осуществлять после опроса граждан о целесообразности присвоения нового имени в соответствии с действующим законодательством.

Ранее комиссия самостоятельно принимала подобные решение, и только при необходимости через средства массовой информации изучалось общественное мнение.

Парламентарии поддержали предложение. Администрации рекомендовано рассмотреть возможность внесения соответствующих изменений в Постановление №362 Псковской городской Думы.

Помимо этого, депутаты обсудили организацию доступной среды для маломобильных групп населения. В частности, оказание содействия в оборудовании входной группы подъезда дома на улице Юбилейной, 77а пандусом и доступность сооружений в парке 60-летия Октября для маломобильных групп.

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