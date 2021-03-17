Сезон поллинации деревьев начался в Псковской области

16:58, 17 марта 2021, ПАИ

В Псковской области начался сезон поллинации деревьев. Об этом сообщила главный внештатный аллерголог Псковской области Ольга Слепиковская в эфире проекта ПАИ-live 17 марта.

«Зима отступает, и поэтому сезон аллергии, или сезон поллинации деревьев, в нашем регионе уже начался», – отметила Ольга Слепиковская.

Пыльца заносится с тёплых регионов, из-под снега поднимаются в воздух споры плесневых грибов, на которые у многих пациентов аллергические реакции, отметила специалист.

«С каждым годом возрастает количество пациентов, которые реагируют на данный вид пыльцы, – добавила гостья эфира. – Берёза в нашем регионе – самый сильный аллерген, который даёт перекрестные пищевые реакции и проявление со стороны слизистых».

Медицинская маска может защитить не только от вирусов и бактерий, но также от вдыхания пыльцы, подчеркнула специалист.

«Солнечные очки также являются защитным средством, контакт с пыльцой снижается», – подчеркнула врач.