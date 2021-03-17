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Общество

Россельхозбанк назвал самые высокооплачиваемые вакансии в АПК

Большинство самых высокооплачиваемых вакансий в АПК – с зарплатой от 100 тысяч до 250 тысяч рублей в месяц – приходится на специалистов сферы информационных технологий. По данным сервиса «Работа на «Своё фермерство», объединяющем более 4 300 вакансий, в феврале 2021 года спрос на ИТ-специалистов увеличился на треть. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Россельхозбанка.

Аналитики Россельхозбанка наблюдают тренд на увеличение числа IT-вакансий в сельском хозяйстве в 2021 году – более 30 % таких предложений были опубликованы на платформе «Своё фермерство» в феврале. Это вакансии программистов, системных аналитиков и backend-разработчиков, инженеров по тестированию программного обеспечения.

При чем вакансии, связанные с информационными технологиями, стали самыми высокооплачиваемыми в АПК, согласно базе «Своё фермерство». Предложенная заработная плата на этих позициях варьируется от 100 до 250 тысяч рублей. Так, например, вакансия руководителя команды разработчиков Java в Новосибирске с зарплатой 250 тысяч рублей в месяц. Согласно объявлению, этот специалист должен обладать навыками проектирования и разработки микросервисной архитектуры. 250 тысяч рублей в месяц также предлагается по вакансии директора по продажам программного решения для информатизации агропредприятий и вакансии категорийного менеджера для сельскохозяйственного маркетплейса. Обе вакансии предполагают работу в Москве.

Среди должностей, не связанных с информационными технологиями напрямую, в перечень высокооплачиваемых вакансий также попали сельскохозяйственные специалисты: главные научные сотрудники, агрономы и технологи. Им предлагается зарплата не менее 100 тысяч рублей в месяц и работа в Москве, а также на Юге России.

Рост числа вакансий в области информационных технологий связан с увеличением числа цифровых проектов, развивающихся в АПК. Внедрение цифровых технологий в сельском хозяйстве может увеличить прибыльность АПК более чем на 500 млрд рублей в течение пяти лет, прогнозирует Россельхозбанк.

«Агропромышленный сектор сегодня активно проходит процесс цифровой трансформации: внедряются системы «умного» земледелия, активно используются беспилотные летательные аппараты. Наиболее перспективными направлениями цифрового АПК считаются технологии, автоматизирующие этапы производства, переработки и доставки продуктов от сельскохозяйственной компании до прилавков. Поэтому высококлассные ИТ-специалисты в АПК все более востребованы, что позволяет потенциальным работодателям предложить им заработную плату на уровне крупнейших интернет-компаний», − отметила директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка Елена Батурова.

«Технологии стремительно развиваются и требуют постоянного притока новых работников. Последнее время действительно намечается тренд на повышение спроса на профессии, связанные с информационными технологиям. Сельскохозяйственные предприятия делают ставку на эффективность и готовы хорошо платить тем специалистам, которые смогут автоматизировать основные производственные процессы, повысить производительность, и, как следствие, − прибыль», − подтверждает основатель сервиса по подбору персонала Facancy Алёна Владимирская.

Интернет-сервис поиска квалифицированных специалистов и работников, включая сезонных, для агропромышленного комплекса был запущен Россельхозбанком в экосистеме «Своё фермерство» в сентябре 2020 года. На платформе аккумулированы различные предложения для фермеров, в том числе услуги по поиску и подбору персонала. Сервис «Работа» на «Своё фермерство» предоставляет доступ к резюме и вакансиям в отрасли, являясь при этом полностью бесплатным как для работодателей, так и для соискателей.

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