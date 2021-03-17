Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сформулировал ряд поручений, касающихся безопасности на дорогах

21:30, 17 марта 2021, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в среду, 17 марта, вместе с руководителем УМВД России по Псковской области Алексеем Овсянниковым провели совещание по вопросу обеспечения безопасности дорожного движения в регионе. Об этом сообщает областная администрация.

«У нас есть предложения, как повысить качество работы специалистов центра, что должно привести к снижению показателей аварийности и смертности на дорогах. Очевидно, что в настоящее время есть необходимость принимать дополнительные меры, устанавливать новые комплексы, чтобы стимулировать жителей региона и граждан, прибывающих из других субъектов, к аккуратному и безопасному вождению», — отметил глава региона.

Руководитель регионального Управления ГИБДД УМВД России Сергей Семёнов и председатель Комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин доложили об общей ситуации с аварийностью на дорогах, а также представили мероприятия, которые реализуются для сокращения количества происшествий. Так, в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» осуществляется работа по освещению дорог и пешеходных переходов, установке ограждений вдоль трасс, нанесению горизонтальной разметки. Проводится и установка информационных щитов на аварийных участках дорог.

По итогам заседания губернатор сформулировал ряд поручений. В частности, на уровне муниципальных образований будут сформированы межведомственные рабочие группы по обеспечению безопасности дорожного движения. Это позволит решать ряд актуальных вопросов на местном уровне, а также выдвигать предложения для рассмотрения на региональной рабочей группе.

Также Михаил Ведерников поручил продолжить реализацию программы предоставления школьникам светоотражающих элементов. Губернатор подчеркнул, что вопрос освещения дорог и пешеходных переходов в населённых пунктах займёт время, а обеспечивать безопасность детей необходимо уже сейчас. Для приобретения светоотражающих элементов могут быть привлечены грантовые или внебюджетные средства. Параллельно будет продолжена профилактическая работа со школьниками в рамках обеспечения безопасности дорожного движения со стороны как полиции, так и волонтёрского корпуса.

Региональная администрация и правоохранительные органы проработают и дополнительные меры профилактики вождения автотранспортных средств гражданами в состоянии алкогольного опьянения. Алексей Овсянников подчеркнул, что предложения УМВД будут проработаны к следующему заседанию межведомственной рабочей группы. Михаил Ведерников в свою очередь отметил, что к работе необходимо подключить представителей общественности и средств массовой информации, а в целом подход должен быть комплексным с активным межведомственным взаимодействием.