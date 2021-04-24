Ещё 69 человек заразились коронавирусом в Псковской области

10:26, 23 апреля 2021, ПАИ

35 831 человек заразился коронавирусной инфекцией COVID-19 в Псковской области. За последние сутки коронавирус подтвердили у 69 человек, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

Выздоровело 25 618 пациентов (за сутки – 153), умерло 315 инфицированных COVID-19 человек. Всего специалисты провели 340 522 (за сутки – 1 410) теста на коронавирус.

Новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста. Важно соблюдать основные правила санитарной безопасности – носить маску, перчатки, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать дистанцию полтора-два метра. Необходимо также избегать мест массового скопления людей.