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Общество

В Пскове стартовал марафон «Корзина доброты»

22 апреля в Пскове стартовал марафон «Корзина доброты», сообщили Псковскому агентству информации в Псковском региональном отделении Фонда продовольствия «Русь».

С 22 по 24 апреля волонтёры собирают продукты в трех магазинах «Пятерочка», расположенных по адресам: Коммунальная, 41; Народная, 49; Октябрьский проспект, 54.

22 и 23 апреля с 16:00 до 20:00, 24 апреля с 12:00 до 18:00 каждый житель Пскова может купить продукты, оплатить их на кассе и передать волонтерам фонда. Также стать участником благотворительного сбора можно из любой точки мира, для этого достаточно пожертвовать онлайн от 150 до 2000 рублей на сайте корзинадоброты.рф.

На собранные средства фонд закупает продукты питания, формирует полноценные наборы и с помощью волонтеров передает их нуждающимся семьям и одиноким пенсионерам.

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