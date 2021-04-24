Более девяти тысяч россиян вылечились от коронавируса за сутки

11:16, 23 апреля 2021, ПАИ

За последние сутки в России от коронавируса вылечились 9 407 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

22 апреля в стране зафиксировано 398 летальных исходов от COVID-19. За сутки в России выявлено 8 840 новых случаев заболевания коронавирусом.

Всего по состоянию на 23 апреля в России выявлен 4 744 961 случай заболевания коронавирусом, 4 371 214 человек выздоровело, 107 501 – умер. В Псковской области зарегистрирован 35 831 случай заражения коронавирусом, 25 618 пациентов выздоровело, 320 человек умерло.