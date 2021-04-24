Когда в Псковскую область вернётся тепло, рассказала Тала Нещадимова

14:19, 23 апреля 2021, ПАИ

Начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова рассказала корреспонденту Псковского агентства информации, когда в регион вернётся тепло.

«Погода в ближайшее время будет такой, какой мы её видим сейчас, - рассказала Тала Нещадимова. – Ожидаются небольшие осадки в виде дождя, по ночам – с мокрым снегом».

Прогнозируется умеренный северный ветер.

«Вербное воскресенье будет холодным, - отметила метеоролог. – С 29 апреля погода будет улучшаться, и на Пасху погода уже будет теплее».