Банк России повысил ключевую ставку до 5%

14:44, 23 апреля 2021, ПАИ

Центральный банк России повысил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта – до 5 % годовых, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регулятора.

В Центробанке отметили, что темпы роста потребительских цен и инфляционные ожидания населения и бизнеса остаются повышенными. Восстановление спроса приобретает всё большую устойчивость и в ряде секторов опережает возможности наращивания выпуска.

Ключевая ставка – минимальная процентная ставка, по которой Центробанк предоставляет кредиты коммерческим банкам на неделю и по которой он готов принимать средства на депозиты.