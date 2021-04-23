Банк России повысил ключевую ставку до 5%
Центральный банк России повысил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта – до 5 % годовых, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регулятора.
В Центробанке отметили, что темпы роста потребительских цен и инфляционные ожидания населения и бизнеса остаются повышенными. Восстановление спроса приобретает всё большую устойчивость и в ряде секторов опережает возможности наращивания выпуска.
Ключевая ставка – минимальная процентная ставка, по которой Центробанк предоставляет кредиты коммерческим банкам на неделю и по которой он готов принимать средства на депозиты.
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