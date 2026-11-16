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Общество

Татьяна Кирилёнок: Вуз должен готовить управленцев для креативной экономики

Программа подготовки специалистов для креативной экономики должна появиться в опорном вузе региона, заявила член Общественной палаты РФ, управляющий ГК «Мега Холод» Татьяна Кирилёнок на круглом столе «Кадры решают всё: образование и таланты для новой экономики» в медиацентре ПАИ сегодня, 16 ноября.

Татьяна Кирилёнок. Фото: ПАИ

По словам Татьяны Кирилёнок, ключевая проблема связана с понятийным аппаратом: закон о развитии креативных индустрий вышел совсем недавно, и главное на законодательном уровне достижение в том, что появилось само слово «индустрия». Она пояснила, что как только речь идёт об индустрии, нужно уходить от ремесленничества, подпольных историй и кустарного развития, поскольку индустрия предполагает определённую технологию.

Креативная экономика, по её мнению, это тоже о технологии, и здесь возникает путаница с дефицитом идей: научить каждого второго выдавать гениальные идеи невозможно. В понятии «креативный» многие видят изобретательство и нестандартность, что отчасти верно, но если возвращаться к индустрии, то речь идёт о технологии, отметила спикер.

«Государство на сегодняшний день говорит о том, что развитие креативной экономики должно идти по какому-то стандарту, с определёнными подходами. Если опять возвращаться к вузу, однозначно такая программа должна быть», – продолжила Татьяна Кирилёнок. Он подчеркнула, что в высшем образовании на уровне единственного опорного вуза региона должны появиться направления подготовки, скорее всего, с каноническим профилем, где развёрнута базовая технология и те компетенции, которые нужны для управления.

Креативная экономика, по её словам, это прежде всего управленцы, и важно понять, как вовлечь креатив в управление и как найти людей, способных генерировать идеи. По её мнению, для этого нужно создавать условия и пространства, где такие люди могут собираться вместе.

Программы для креативщиков, по её мнению, должны быть короткими, спринтерскими: сегодня существует много программ по обучению новым технологиям и использованию искусственного интеллекта, но, как правило, их нужно к чему-то пришивать. Поэтому вузу нужно помочь и сконцентрироваться, создав такую программу, и в ней в качестве преподавателей и наставников обязательно должны работать практики, считает она.

Здесь, по словам Татьяны Кирилёнок, тоже есть проблема: у людей с предпринимательскими компетенциями часто нет преподавательских навыков. Она предложила вузам подумать о своего рода мини-центре, где практики могли бы работать: в высшем образовании создание программы по всем стандартам – это большая серьёзная деятельность. При наличии помощи, практиков и пространств программа появится, резюмировала она.

Отметим, Неделя креативной экономики проходит в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

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