День солидарности молодёжи отмечают в мире 24 апреля

09:08, 24 апреля 2021, ПАИ

24 апреля отмечается Международный день солидарности молодёжи, пишет calend.ru. Этот день установила Всемирная федерация демократической молодёжи. Впервые праздник отмечался в 1957 году, а дата для его проведения была приурочена к заключительному заседанию Бандунгской конференции стран Азии и Африки в 1955 году.

Этот памятный день служит ещё одним поводом, чтобы привлечь внимание государственных органов, общества и средств массовой информации к проблемам молодёжи.

Что касается традиций этого праздника, то раньше он отмечался весьма широко. В Международный день солидарности молодёжи проводились молодёжные съезды, концерты и другие праздничные мероприятия, программа которых тщательно продумывалась. Их главной целью было – подчеркнуть высокую цель дружеского объединения народов, коллективизм, укрепить единство наций, продемонстрировать своё стремление объединить усилия в борьбе за права молодежи, сплотить молодёжь для решения своих проблем. Но с годами всё это практически сошло на нет, и в настоящее время эта дата отмечается эпизодически, как правило, по инициативе и при поддержке различных молодёжных и общественных организаций.

Добавим, что Международный день молодёжи отмечается 12 августа, Всемирный день молодёжи — 10 ноября, а в России День молодёжи празднуют 27 июня.