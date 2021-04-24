Кот митрополита Тихона Владыка призвал псковичей помочь зооприюту «Лесопилка»

10:46, 24 апреля 2021, ПАИ

Кот митрополита Псковского и Порховского Тихона Владыка призвал всех неравнодушных людей помочь зооприюту «Лесопилка», сообщается в Instagram-аккаунте питомца.

«Друзья, хочу вам рассказать, что сегодня получил письмо от одной милой особы. Сначала взгрустнул, а потом решил: не стоит унывать, ведь у меня столько друзей, и они обязательно откликнутся и помогут!», – написано в Instagram-аккаунте кота.

Далее на странице в Instagram был приведён текст письма из псковского зооприюта «Лесопилка».

«Дорогой Владыка! Меня зовут Малышка. Посмотрела я твой аккаунт и решила тебе написать и рассказать о себе. Живу я недалеко – в Пскове, но, в отличие от тебя, своего дома у меня пока нет. Моё сегодняшнее пристанище – приют для бездомных животных «Лесопилка», (посмотри в интернете – у нас есть свой сайт – https://zoopskov.ru; @zoopskov ). Таких, как я, здесь много: и котиков, и собачек. Не буду рассказывать тебе наши грустные истории, надеюсь всё-таки, что когда-нибудь нас всех заберут к себе домой добрые люди, а мы отблагодарим их любовью и преданностью. А пока свою любовь нам дарят наши волонтёры: неустанно ухаживают за нами, лечат, кормят, ищут лекарства и корм для нас! Дорогой Владыка! У тебя столько подписчиков! Попроси их помочь нашему приюту! У нас на сайте есть целый раздел, где перечислено то, в чём мы очень-очень нуждаемся: корм, лекарства и еще кое-что. Конечно, ты очень занят: монастырское хозяйство большое, гости опять же приезжают, всем хочется с тобой познакомиться. Но я всё-таки буду очень ждать тебя к нам в гости!» – говорится в тексте письма.

В комментариях к публикации подписчики Instagram-аккаунта заявили, что помогут зооприюту «Лесопилка», чем смогут. «Мы будем помогать животным и нашим братьям и сёстрам, кто берёт на себя такой тяжёлый труд и помогает беззащитным», – написала одна из подписчиков.

Напомним, приют «Лесопилка» расположен по адресу: Псков, улица Новгородская, 7. Там всегда рады добрым гостям. Подопечным «Зоозащиты» можно приносить еду (рис, гречку, кости, потроха, курицу, рыбу, сухой корм, кефир, творог), медицинские препараты (шприцы, хлоргексидин и перекись, физраствор, послеоперационные попоны и впитывающие пеленки), посуду (миски (алюминий), тарелки, подносы, тазики, чашки, плошки).

Номер карты для пожертвований: 5469 5100 1270 3931 (Сбербанк). Карта привязана к телефону 8-911-362-31-25.