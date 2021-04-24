Специалисты ответили, входят ли майские выходные дни в отпуск

19:11, 24 апреля 2021, ПАИ

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Президент РФ Владимир Путин в ответ на просьбу Роспотребнадзора продлил майские выходные. Будут ли объявленные нерабочими дни входить в отпуск, ответили специалисты «Главной Книги».

Согласно опросу сервиса «Работа.ру», почти четверть россиян запланировали взять отпуск на майские выходные. Но после объявления 4, 5, 6 и 7 мая нерабочими, многие столкнулись с вопросом, будут ли эти дни оплачиваться как отпускные и что делать, если отпуск теперь хочется перенести.

«Если на период отпуска работника выпадают нерабочие праздничные дни, то в число дней отпуска они не включаются и, как следствие, не оплачиваются (статья № 120 Трудового кодекса РФ). Данное правило распространяется и на основные ежегодные оплачиваемые отпуска, и на дополнительные», - рассказали специалисты.

Директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина рекомендует работодателям и сотрудникам прийти к соглашению, перенеся отпуск на другие даты.