В Новосокольниках состоялся детский конкурс малых театральных форм

19:36, 24 апреля 2021, ПАИ

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Сегодня, 24 апреля, в детской школе искусств состоялся детский фестиваль-конкурс малых театральных форм «Пашуля». Об этом сообщает газета «Новосокольнический край».

Традиционный конкурс прошёл очно-заочном формате. Зрителям и жюри были представлены более 20 выступлений: мини-спектакли, сказки, танцы и чтение стихотворений.

По итогам мероприятия жюри приняло решение вручить Дипломы превосходной степени всем участникам фестиваля. Также все юные артисты получили памятные сувениры и сладости.

В состав жюри вошёл заслуженный артист РФ Павел Сергеев. Он подарил организатору фестиваля Тамаре Андреевой приглашение на спектакль в Великолукский драматический театр.