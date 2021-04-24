В Новосокольниках состоялся детский конкурс малых театральных форм
Сегодня, 24 апреля, в детской школе искусств состоялся детский фестиваль-конкурс малых театральных форм «Пашуля». Об этом сообщает газета «Новосокольнический край».
Традиционный конкурс прошёл очно-заочном формате. Зрителям и жюри были представлены более 20 выступлений: мини-спектакли, сказки, танцы и чтение стихотворений.
По итогам мероприятия жюри приняло решение вручить Дипломы превосходной степени всем участникам фестиваля. Также все юные артисты получили памятные сувениры и сладости.
В состав жюри вошёл заслуженный артист РФ Павел Сергеев. Он подарил организатору фестиваля Тамаре Андреевой приглашение на спектакль в Великолукский драматический театр.
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