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Общество

В Пензенской области 20 детей отравились хлором в бассейне

Фото: pixabay.com

В Пензенской области дети во время занятия в бассейне отравились хлором. Об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Сегодня, 24 апреля, в Нижнем Ломове 20 детей были доставлены в больницу из-за отравления хлором, который используется для обеззараживания воды бассейна.  

По данному происшествию возбуждено уголовное дело по статье 238-й УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью».

В группе занимались дети от 8 до 17 лет, они получили отравление разной степени тяжести.

По делу создана следственная группа, в которую вошли следователи по расследованию особо важных дел и следователи-криминалисты. Также прокуратура региона организовала собственную проверку, в которой участвуют специалисты Роспотребнадзора.

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