В Пензенской области 20 детей отравились хлором в бассейне

22:38, 24 апреля 2021, ПАИ

В Пензенской области дети во время занятия в бассейне отравились хлором. Об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Сегодня, 24 апреля, в Нижнем Ломове 20 детей были доставлены в больницу из-за отравления хлором, который используется для обеззараживания воды бассейна.

По данному происшествию возбуждено уголовное дело по статье 238-й УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью».

В группе занимались дети от 8 до 17 лет, они получили отравление разной степени тяжести.

По делу создана следственная группа, в которую вошли следователи по расследованию особо важных дел и следователи-криминалисты. Также прокуратура региона организовала собственную проверку, в которой участвуют специалисты Роспотребнадзора.