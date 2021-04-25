В Пскове прошли основные старты марафона Псковжилстрой

15:53, 25 апреля 2021, ПАИ

Сегодня в Пскове основные старты марафона Псковжилстрой, бежало более 500 человек. Гости приехали из разных городов и ближнего Зарубежья. Старт был дан на 1км, 10,5 км, 21,1км и марафон - 42,2 км, сообщили Псковскому агентству информации организаторы мероприятия.

Все спортсмены остались довольны соревнованиями, отметили хорошую организацию, четко размеченую трасса и великолепные виды. По их словам, бежать было одно удовольствие. Призеры получили медали, денежные призы и памятные подарки.

Абсолютными победителями на самой большой дистанции стали:

Neimane Liene (3.06.28) и Мухин Григорий (2.42.28)

В полумарафоне победу одержали: Волкова Светлана (1.23.41) и Макаревич Сергей ( 1.13)

На дистанции 10 км победили: Николаева Елизавета (0.40.52) и Попов Артем (32.29)

У детей до 14 лет была серъезная борьба и победу вырвали Ильина Алина (3.38) и Старовойтов Арсений (3.32)

Фото: Александра Ягодка