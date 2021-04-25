В Пскове прошли основные старты марафона Псковжилстрой
Сегодня в Пскове основные старты марафона Псковжилстрой, бежало более 500 человек. Гости приехали из разных городов и ближнего Зарубежья. Старт был дан на 1км, 10,5 км, 21,1км и марафон - 42,2 км, сообщили Псковскому агентству информации организаторы мероприятия.
Все спортсмены остались довольны соревнованиями, отметили хорошую организацию, четко размеченую трасса и великолепные виды. По их словам, бежать было одно удовольствие. Призеры получили медали, денежные призы и памятные подарки.
Абсолютными победителями на самой большой дистанции стали:
Neimane Liene (3.06.28) и Мухин Григорий (2.42.28)
В полумарафоне победу одержали: Волкова Светлана (1.23.41) и Макаревич Сергей ( 1.13)
На дистанции 10 км победили: Николаева Елизавета (0.40.52) и Попов Артем (32.29)
У детей до 14 лет была серъезная борьба и победу вырвали Ильина Алина (3.38) и Старовойтов Арсений (3.32)
Фото: Александра Ягодка
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