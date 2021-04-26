Мурал в память о Герое России Романе Соколове появился в Пскове

14:28, 26 апреля 2021, ПАИ

В Пскове на фасаде дома № 4а на улице Индустриальной появился мурал в память о Герое России, гвардии капитане Романе Соколове, который погиб при исполнении воинского долга в составе 6-й роты 1 марта 2000 года. Об этом в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации сообщил депутат Псковской городской Думы Денис Иванов.

По его словам, идея создания мурала принадлежит псковичам Дмитрию Москвичёву и Максиму Любичанковскому. Мурал нарисовал художник Павел Дурников, а Денис Иванов выступил спонсором проведения работ.

Напомним, что 5 марта 2020 года на фасаде этого дома была установлена мемориальная доска Герою России Роману Соколову.

Роман Соколов родился 16 февраля 1972 года в Рязани. Окончил Рязанское высшее воздушно-десантное дважды Краснознамённое командное училище. Службу проходил в псковской 76-й дивизии ВДВ.

С 20 ноября 1994 по февраль 1995 года участвовал в боевых действиях в Чечне. В боях в Аргунском ущелье был ранен и контужен, награждён орденом Мужества. Затем в составе миротворческих сил был в Югославии, награждён медалью «За боевые заслуги». С начала февраля 2000 года гвардии капитан Роман Соколов в составе 6-й парашютно-десантной роты 104-го гвардейского полка 76-й дивизии ВДВ принимал участие в контртеррористической операции в Чечне. Погиб при исполнении долга 1 марта 2000 года. За мужество и героизм, проявленные в боях с террористами, ему посмертно было присвоено звание Героя России.