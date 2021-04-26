В Гдове начались работы по благоустройству городской площади
Городскую площадь в Гдове начали благоустраивать, пишет газета «Гдовская заря». Подрядчик приступил к закладке тротуара.
Напомним, что до конца мая должны завершиться работы первого этапа реконструкции. Будут сделаны тротуары, обустроен центр для установки елки к новому году или столба для масленичных гуляний. В проекте предусмотрено и устройство площадки для сцены.
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26 апреля 2021
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