В Гдове начались работы по благоустройству городской площади

19:57, 26 апреля 2021, ПАИ

Городскую площадь в Гдове начали благоустраивать, пишет газета «Гдовская заря». Подрядчик приступил к закладке тротуара.

Напомним, что до конца мая должны завершиться работы первого этапа реконструкции. Будут сделаны тротуары, обустроен центр для установки елки к новому году или столба для масленичных гуляний. В проекте предусмотрено и устройство площадки для сцены.