В России ужесточат наказание за пьяное вождение

07:31, 27 апреля 2021, ПАИ

До июня в России ужесточат наказание за пьяное вождение, соответствующий законопроект в мае рассмотрит Госдума, сообщает газета «Известия».

Предполагается, что максимальный штраф за повторное пьяное вождение повысится с 300 до 500 тысяч рублей, кроме того, суд сможет назначить наказание в виде лишения свободы не на два года, а на три.

«Замечаний концептуального характера по проекту не имеется, замечания юридико-технического характера переданы в комитет в рабочем порядке», - говорится в заключении.

Госдума готовится рассмотреть законопроект через неделю после майских праздников, а до конца весенней сессии он может быть принят.