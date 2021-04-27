В России ужесточат наказание за пьяное вождение
До июня в России ужесточат наказание за пьяное вождение, соответствующий законопроект в мае рассмотрит Госдума, сообщает газета «Известия».
Предполагается, что максимальный штраф за повторное пьяное вождение повысится с 300 до 500 тысяч рублей, кроме того, суд сможет назначить наказание в виде лишения свободы не на два года, а на три.
«Замечаний концептуального характера по проекту не имеется, замечания юридико-технического характера переданы в комитет в рабочем порядке», - говорится в заключении.
Госдума готовится рассмотреть законопроект через неделю после майских праздников, а до конца весенней сессии он может быть принят.
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