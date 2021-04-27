Александр Котов поздравил депутатов всех уровней с Днём российского парламентаризма

09:47, 27 апреля 2021, ПАИ

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил депутатов всех уровней с Днём российского парламентаризма. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ПОС.

Александр Котов подчеркнул, что празднование Дня российского парламентаризма связано с датой образования первого в истории государства представительного законодательного органа – 27 апреля 1906 года начала работу Государственная дума Российской Империи.

«Парламент стал неотъемлемой частью системы государственной власти как эффективный инструмент народного представительства, законодательного регулирования и контроля над органами исполнительной власти», - отметил Котов, добавив, что в основе парламентской деятельности лежит открытость и публичность – это площадка, на которой обсуждаются важнейшие вопросы общественной и политической жизни.

Депутаты, наделённые полномочиями в результате выборного процесса, транслируют позицию избирателей, отстаивают права граждан и национальные интересы страны. Ответственность парламентария заключается в отказе от популизма и умении конструктивно и взвешенно подходить к решению насущных проблем.

«Уверен, роль института парламентаризма будет расширяться, и способствовать укреплению правовых и демократических ценностей», - подчеркнул спикер Собрания.