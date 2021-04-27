Пять тонн белорусских удобрений не пропустили через границу в Себежском районе

10:53, 27 апреля 2021, ПАИ

В фитосанитарном карантинном пункте «Долосцы» в Себежском районе на границе с Белоруссией сотрудники Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора запретили к ввозу пять тонн удобрений растительного и животного происхождения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Согласно товаротранспортным документам экспортёром продукции являлось белорусское предприятие, расположенное в Минской области, которое специализируется на производстве органоминеральных удобрений и оптовых поставках торфа. Импортировался груз в адрес юридического лица, зарегистрированного в Санкт-Петербурге.

Инспектор выявил отсутствие фитосанитарного сертификата на подкарантинную продукцию высокого фитосанитарного риска.

В соответствии с решением комиссии Таможенного союза № 318 ввоз 5 тонн удобрений растительного и животного происхождения на территорию Российской Федерации запрещен. По факту выявленного нарушения возбуждено дело об административном правонарушении.