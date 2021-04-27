3000 клёнов и дубов посадят в окрестностях Изборска

11:23, 27 апреля 2021, ПАИ

1 мая добровольцы платформы FSC России «Лесные волонтёры» посадят более 3 000 клёнов и дубов в окрестностях Изборска в Печорском районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы акции.

В посадках на территории музея-заповедника «Изборск» примут участие 20 волонтёров из разных регионов России. После работы в лесу добровольцы смогут посетить экскурсионные объекты музея-заповедника.

Подать заявку на участие в волонтёрской акции может любой желающий. Для этого необходимо написать на почту организаторам: hello@thegreenforest.ru. Страница акции есть на платформе FSC России «Лесные волонтёры».

FSC России (Лесной попечительский совет) — некоммерческая организация, которая разрабатывает и продвигает стандарты ответственного управления лесами, основанные на балансе экологических, экономических и социальных интересов. В декабре 2020 года организация запустила платформу «Лесные волонтёры», объединяющую добровольческие программы помощи лесам в разных регионах России. Одна из таких программ — посадка кленово-дубового леса в Псковской области.