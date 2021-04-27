К первомайским акциям в защиту прав трудящихся готовится Псковский облсовпроф

11:55, 27 апреля 2021, ПАИ

1 мая в Международный день солидарности трудящихся профсоюзы традиционно выдвигают свои требования по защите социальных прав и интересов людей труда. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

Профсоюзное объединение региона поддерживает Федерацию независимых профсоюзов России в основных требованиях к органам государственной власти и работодателям.

Как отметили в облсовпрофе, уровень безработицы катастрофически повышается. И главная задача профсоюзов – не допустить безработицу как трудовую эпидемию.

В Отделения ГКУ Псковской области «Областной центр занятости населения» в 2020 году за предоставлением государственных услуг от граждан поступило 53 608 заявлений (в 2019 году – 45 232 заявления). Фактически 53 608 человек оказались без рабочего места и возможности достойно жить.

Профсоюзы Псковской области убеждены, что в 2021 году данная тенденция должна пойти на спад.

Для этого Псковские профсоюзы проводят первомайские акции под лозунгами: «Рост зарплат – лучшая вакцина от бедности», «Работающий человек не должен быть бедным», «Достойный труд – достойная заработная плата», «За достойные заработные платы для псковичей!».

Классические коллективные действия (митинги, демонстрации) ограничены в 2021 году из-за пандемии коронавирусной инфекции. В связи с этим профсоюзы Псковской области проводят акции в онлайн-формате.

Так, 1 мая на площадке Псковского агентства информации пройдет онлайн-митинг. Профсоюзы требуют не допустить критического уровня безработицы, не допустить массового сокращения работников на предприятиях, произвести индексации заработных плат.

Также в Пскове будут размещены баннеры с требованиями профсоюзов. Эта информационная кампания позволит донести требования профсоюзного сообщества также эффективно, как стандартные коллективные действия.

В Детском парке в Пскове 1 мая в рамках работы праздничной ярмарки будет размещена палатка Псковского облсовпрофа. Специалисты смогут проконсультировать всех желающих по вопросам отдыха и оздоровления в профсоюзных санаториях и базах отдыха.

До Детского парка можно будет доехать бесплатно на «Профсоюзном автобусе». С 1 мая с 10:11 до 14:38 по маршруту № 17 будет курсировать один автобус с бесплатным проездом. В автобусе, на котором будет яркая надпись «Профсоюзный автобус», можно будет узнать о профсоюзной деятельности и защите своих трудовых прав.

Кроме того, 1 мая пройдет акция «Профсоюзная регата». Общественная организация «Федерация гребли на лодках «Дракон» Псковской области проведет мастер-класс для профсоюзного актива.

«Для нас Первомай – это важнейший праздник и самый важный трудовой день, – отметил председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов. – В этом году, как и в 2020-м, мы не выходим на улицы. Для нас это большая потеря, так как профсоюз – это демонстрация 1 мая! Но мы придумали современный формат коллективных действий, который включает в себя информационную кампанию, трёхстороннюю комиссию, заседание координационного совета юга области, онлайн-митинг». Профсоюзы будут отстаивать права трудящихся при любых условиях, подчеркнул Игорь Иванов.