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Общество

Когда начнётся благоустройство парка имени Гагарина в Пскове, рассказали в УГХ

В управлении городского хозяйства администрации Пскова рассказали, когда начнется благоустройство парка имени Гагарина, который выиграл в народном голосовании по отбору общественных территорий для благоустройства в рамках программы «Формирование современной городской среды».

Соответствующий вопрос поступил от жительницы Пскова в Instagram-аккаунте губернатора Михаила Ведерникова. В УГХ подчеркнули, что был заключён контракт №3 от 28 января 2021 года по разработке проектно-сметной документации на благоустройство территории.

Парк будет благоустроен после выбора одного из вариантов благоустройства территории путём голосования на сайте при условии финансирования в перспективный период.

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