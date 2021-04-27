Когда начнётся благоустройство парка имени Гагарина в Пскове, рассказали в УГХ

12:37, 27 апреля 2021, ПАИ

В управлении городского хозяйства администрации Пскова рассказали, когда начнется благоустройство парка имени Гагарина, который выиграл в народном голосовании по отбору общественных территорий для благоустройства в рамках программы «Формирование современной городской среды».

Соответствующий вопрос поступил от жительницы Пскова в Instagram-аккаунте губернатора Михаила Ведерникова. В УГХ подчеркнули, что был заключён контракт №3 от 28 января 2021 года по разработке проектно-сметной документации на благоустройство территории.

Парк будет благоустроен после выбора одного из вариантов благоустройства территории путём голосования на сайте при условии финансирования в перспективный период.