160 миллионов рублей потратят на благоустройство территорий в Псковской области

16:23, 27 апреля 2021, ПАИ

В Псковской области в этом году на благоустройство территорий потратят 160 млн рублей. Об этом заявил заместитель губернатора Псковской области Василий Осипов на пресс-конференции, посвященной проведению рейтингового голосования по отбору объектов благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», в медиацентре Псковского агентства информации 27 апреля.

По словам Осипова, мероприятия по благоустройству проходят во всех муниципалитетах региона, в этом году в рамках нацпроекта будет приведено в порядок 52 общественные территории и 9 дворов.

Василий Осипов также отметил, что не было единого принципа отбора территорий. «В каждом муниципалитете создана рабочая группа, которая на первом этапе отобрала базовый список территорий по каждому из районов, жителям предоставили возможность дополнить список, они активно ею воспользовались, потом рабочие группы отобрали территории для голосования, принципа не было особого», - сказал спикер.