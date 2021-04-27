Василий Осипов о марафоне «Псковжилстрой»: Все было организовано на высшем уровне

16:48, 27 апреля 2021, ПАИ

«Мероприятие было организовано на высшем уровне, за полчаса до начала шел снег, перед стартом выглянуло солнце, прекратились осадки», - сказал заместитель губернатора Псковской области Василий Осипов на пресс-конференции, посвященной проведению рейтингового голосования по отбору объектов благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», в медиацентре Псковского агентства информации 27 апреля.

По словам Осипова, который пробежал 21 километр на марафоне «Псковжилстрой», он занимается бегом давно и называет это физкультурой.

Кроме того, на пресс-конференции он заявил, что каждый житель Псковской области или Пскова сам способен оценить, как регион или город меняется за последнее время.

«Я здесь проживаю около двух лет, за эти два года я вижу изменения, которые происходят, парки и скверы, улично-дорожная сеть, очень много изменений. В первую очередь жители должны оценить. Я приму участие в голосовании», - сказал Осипов.