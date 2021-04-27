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Общество

Открытая торговля. Частники на рынке «Нива» недовольны обновлённой точкой

Чем выше поднимается столбик термометра, тем больше появляется людей, которые предлагают сезонные товары, выращенные на своём огороде. В нашем регионе эта практика особо распространена. Дачники, фермеры и простые огородники часто обустраивают торговые точки и предлагают прохожим «своё, натуральное». Одним из таких мест является «дачный рынок» на территории торговой ярмарки «Нива». Ранее там был закрытый павильон с прилавками, а с недавних пор там обустроили открытое пространство и увеличили прилавки для торговли местными дарами земли. Корреспонденты Псковского агентства информации побывали там и опросили покупателей и продавцов, как они относятся к таким преображениям. Мнения, как всегда, собраны в нашем опроснике.

Ветер, дождь и хмурые фермеры – такая картина предстала перед нами. На большой площадке только единицы осмелились вести торговлю в таких условиях. Что уже говорит о многом. Те, кто согласился дать комментарии, оценивают ситуацию с негативной стороны. «Мест и так не хватало, а сейчас вообще. С трёх часов ночи порой занимаешь места в очереди, чтобы занять прилавок», - говорила псковичка. Люди старшего поколения тоже жалуются на условия. «Так-то хорошо, но нет крыши над головой и ни скамеек, ни стульев», - говорил респондент. К его словам присоединилась и пожилая женщина, говоря о том, что сидит на ящиках и боится свалиться. Коллеги по торговле относятся к происходящему по-разному: кто-то говорит, что лучше было в закрытом помещении, другие поддерживают изменения, ссылаясь на возможность соблюдения социальной дистанции и увеличения торговых прилавков.
Говорить о том, что это исключительно вина администрации рынка, – несправедливо. На территории рынка есть прилавки, которые обустроены так же, но предприниматели позаботились о своём комфорте и о комфорте покупателей: навес, стульчик (для себя) и т. п. С другой стороны, простая бабушка с ассортиментом со своего огорода позволить себе такого не может.

Частная торговля – важное звено в экономике нашего региона. Люди обеспечивают свои семьи и снабжают натуральными продуктами всех псковичей. Как их подержать – вопрос многогранный и требует обсуждения. Пока остаётся надеяться на комфортную погоду, интерес покупателей и хороший урожай.

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