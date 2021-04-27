Псковское кафе на воде «Чайка» выставили на продажу

17:56, 27 апреля 2021, ПАИ

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В Пскове выставили на продажу единственное водное кафе «Чайка», сообщает «Псковская правда» со ссылкой на объявление, опубликованное на сайте Аvito.

Согласно объявлению, водное кафе «Чайка» продаётся за 15 млн рублей. «Продаю, потому что устал и здоровье не позволяет дальше заниматься этим бизнесом», – объяснил своё решение владелец заведения.

Необычное заведение открылось в 2017 году. Кафе имеет две палубы и трюм и единовременно может обслужить 71-го человека. Кафе размещается на реке Великой у Красноармейской набережной.