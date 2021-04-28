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Всемирный день охраны труда празднуется 28 апреля

28 апреля празднуется Всемирный день охраны труда, или День безопасности и здоровья на рабочем месте, сообщает calend.ru.

Праздник учреждён Международной организацией труда. Идея его проведения берет начало от Дня памяти погибших работников, впервые проведенного американскими и канадскими трудящимися в 1989 году в память о тех, кто пострадал или погиб на рабочем месте.

По оценкам МОТ, каждый день в мире 6300 человек погибают в результате несчастных случаев на рабочем месте и профессиональных заболеваний — около 2,3 миллиона человек в год. Ежегодно работники страдают приблизительно от 270 миллионов несчастных случаев на производстве и от около 160 миллионов случаев болезней без смертельного исхода.

В этот день во многих странах проводятся мероприятия, направленные на привлечение внимания общественности к нерешенным проблемам охраны труда. В Министерстве здравоохранения и социального развития РФ отмечают, что в последние годы эти акции вызывают все больший интерес и поддержку со стороны руководителей и работников промышленных предприятий и фирм страны.

Каждый год Всемирный день охраны труда проходит под разными девизами, в том числе «Культура охраны труда на каждом рабочем месте», «Управление профессиональными рисками», «Безопасный труд – право каждого человека», «Продвижение охраны труда в «зеленой» экономике», «Профилактика профессиональных заболеваний», «Стресс на рабочем месте: коллективный вызов».

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