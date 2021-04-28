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Общество

Полицейские требуются в псковскую Росгвардию

На должности полицейского и полицейского-водителя требуются граждане в возрасте до 35 лет, не судимые, способные по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья выполнять служебные обязанности сотрудника Росгвардии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Необходимо наличие водительского удостоверения категории «В». Предпочтение отдается гражданам, отслужившим в Вооруженных силах РФ.

Вакансии имеются в следующих филиалах отдела вневедомственной охраны: МОВО «Опочецкое», МОВО «Псковский», МОВО «Великолукский», МОВО «Дедовичское», ОВО по Порховскому району, МОВО «Пушкиногорское».

Граждане, принятые на службу, пользуются бесплатным медицинским обслуживанием, застрахованы государством.

Более подробную информацию можно узнать по телефонам: (8112) 99-90-19, (8112) 59-25-32.

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