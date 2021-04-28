В Порхове состоялась инаугурация главы района Юрия Семенова

11:21, 28 апреля 2021, ПАИ

Торжественная церемония вступления в должность главы главы Порховского района Юрия Семенова прошла 28 апреля в Порхове, передает корреспондент «Порховского вестника».

На инаугурации присутствовали губернатор Псковской области Михаил Ведерников, председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, также депутаты регионального и районного собраний, представители общественности и духовенства.

Юрий Семенов дал клятву соблюдать законы Российской Федерации и Псковской области, стоять на страже интересов граждан Порховского района и честно исполнять свои обязанности.

Видеотрансляция торжественной церемонии шла в группе газеты «Порховский вестник». Мероприятие прошло с соблюдением противоэпидемических мер.

Кандидат от «Единой России» Юрий Семенов победил на досрочных выборах главы Порховского района 11 апреля.

Юрий Семенов набрал 58,38% голосов, за него проголосовали 2700 человек. Всего в голосовании приняли участие 4 625 человек (27,70%).

Юрий Семенов родился в деревне Турицы Порховского района в 1963 году. Живёт в Порхове, работает в организации «Псковэнергоагент» советником генерального директора по взаимодействию с органами государственной власти.