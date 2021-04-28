Более восьми тысяч россиян вылечились от коронавируса за сутки

13:03, 28 апреля 2021, ПАИ

За последние сутки в России от коронавируса вылечились 8 420 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

27 апреля в стране зафиксировано 387 летальных исходов от COVID-19. За сутки в России выявлено 7 848 новых случаев заболевания коронавирусом.

Всего по состоянию на 28 апреля в России выявлено 4 787 273 случая заболевания коронавирусом, 4 411 098 человек выздоровело, 109 367 – умерло. В Псковской области зарегистрировано 36 122 случая заражения коронавирусом, 26 635 пациентов выздоровело, 336 человек умерло.