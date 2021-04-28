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Общество

Михаил Ведерников о работниках скорой помощи: Жители ценят вашу работу, которую вы делаете на благо области

Жители Псковской области ценят работу сотрудников скорой медицинской помощи, которая выполняется на благо региона. Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на вручении наград в медиацентре Псковского агентства информации 28 апреля.

«Мы понимаем нагрузку, с которой вы сталкиваетесь, и постараемся, когда пандемия коронавируса закончится, чтобы заработная плата у сотрудников скорой помощи была выше, чтобы специалисты не уезжали из Псковской области, знали, что работа ценится и оплачивается по достоинству», - сказал губернатор.

Ведерников также отметил, что проблем сейчас в сфере здравоохранения остается много, но те шаги, которые делают власти региона, — «делаются в нужном направлении».

Кроме того, губернатор заявил, что власти Псковской области не отказываются от идеи открыть в Новосокольниках модульный пункт скорой помощи. Михаил Ведерников подчеркнул, что если опыт окажется удачным, то такие пункты появятся во всех муниципалитетах.

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