Михаил Ведерников о работниках скорой помощи: Жители ценят вашу работу, которую вы делаете на благо области

13:59, 28 апреля 2021, ПАИ

Жители Псковской области ценят работу сотрудников скорой медицинской помощи, которая выполняется на благо региона. Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на вручении наград в медиацентре Псковского агентства информации 28 апреля.

«Мы понимаем нагрузку, с которой вы сталкиваетесь, и постараемся, когда пандемия коронавируса закончится, чтобы заработная плата у сотрудников скорой помощи была выше, чтобы специалисты не уезжали из Псковской области, знали, что работа ценится и оплачивается по достоинству», - сказал губернатор.

Ведерников также отметил, что проблем сейчас в сфере здравоохранения остается много, но те шаги, которые делают власти региона, — «делаются в нужном направлении».

Кроме того, губернатор заявил, что власти Псковской области не отказываются от идеи открыть в Новосокольниках модульный пункт скорой помощи. Михаил Ведерников подчеркнул, что если опыт окажется удачным, то такие пункты появятся во всех муниципалитетах.