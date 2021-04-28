Двух депутатов Псковского облсобрания предложили представить к награждению почётными грамотами Совфеда

14:59, 28 апреля 2021, ПАИ

Двух депутатов Псковского областного Собрания – Ирину Богачёву и Наталью Тудакову – предложили представить к награждению почётными грамотами Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Соответствующий вопрос был рассмотрен на заседании комитета по законодательству и местному самоуправлению регионального парламента 28 апреля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Председатель «законодательного» комитета Владимир Яников отметил, что с инициативой представить к награждению почётными грамотами Совфеда Ирину Богачёву и Наталью Тудакову выступил спикер Псковского областного Собрания Александр Котов.

Члены комитета по законодательству и местному самоуправлению приняли решение рекомендовать принять данное предложение на очередной сессии Псковского областного Собрания, которая состоится завтра, 29 апреля.